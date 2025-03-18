Адвокат объяснил, что грозит стендаперу Останину, пошутившему про изувеченного бойца СВО

Оскорбивший бойца СВО с инвалидностью стендапер Артемий Останин может сесть в тюрьму, полагает адвокат Сергей Жорин. По его словам, предсказать исход дела пока трудно, однако весьма велики шансы, что наказание для комика будет связано с реальным лишением свободы.