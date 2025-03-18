Адвокат объяснил, что грозит стендаперу Останину, пошутившему про изувеченного бойца СВО
Адвокат Жорин: Оскорбивший бойца СВО комик Останин может сесть в тюрьму
Артемий Останин. Обложка © Youtube / Артемий Останин
Оскорбивший бойца СВО с инвалидностью стендапер Артемий Останин может сесть в тюрьму, полагает адвокат Сергей Жорин. По его словам, предсказать исход дела пока трудно, однако весьма велики шансы, что наказание для комика будет связано с реальным лишением свободы.
«Точный исход дела зависит от множества факторов <...> Однако, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, вероятность назначения реального срока лишения свободы существует. Как и есть вероятность оправдательного приговора», — цитирует юриста портал «Страсти».
Напомним, Артемий Останин после шутки про инвалида, лишившегося ног на СВО, нарвался на проверку, по итогам которой стал фигурантом уголовного дела. Комик пытался покинуть Россию, однако его задержали.