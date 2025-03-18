«Не хотел оскорбить»: Появилось видео допроса комика Останина, ляпнувшего шутку об изувеченном бойце СВО

Следователи работают с задержанным комиком Артемием Останиным, который пошутил об изувеченном бойце СВО. Видео допроса юмориса опубликовала пресс-служба СК РФ по Москве.

Останин в ходе допроса отметил, что не хотел никого оскорбить. Останин заявил, что якобы не желал задевать чьи-либо чувства, угрожать насилием или призывать к вражде. Комик принёс извинения в связи со случившимся, как он утверждает искренние.