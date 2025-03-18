«Не хотел оскорбить»: Появилось видео допроса комика Останина, ляпнувшего шутку об изувеченном бойце СВО
Комик Останин извинился на видео после задержания за шутку об изувеченном бойце
Следователи работают с задержанным комиком Артемием Останиным, который пошутил об изувеченном бойце СВО. Видео допроса юмориса опубликовала пресс-служба СК РФ по Москве.
Комик Останин проходит допрос в СК. Видео © Telegram / Столичный СК
Останин в ходе допроса отметил, что не хотел никого оскорбить. Останин заявил, что якобы не желал задевать чьи-либо чувства, угрожать насилием или призывать к вражде. Комик принёс извинения в связи со случившимся, как он утверждает искренние.
Напомним, в Сети ранее вызвала резонанс шутка Останина об инвалиде, который остался без ног из-за подрыва на мине в зоне СВО. 18 марта юмориста задержали. По предварительной информации, комика поймали, когда он пытался сбежать за границу. Против него возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Telegram / Столичный СК