Белорусские силовики подарили мясорубку комику Останину, ляпнувшему шутку про изувеченного бойца СВО
Останин получил мясорубку в подарок от задержавших его силовиков Белоруссии
Комик Артемий Останин, который поглумился над бойцами СВО, а потом попытался сбежать через Белоруссию, получил в подарок мясорубку от республиканских правоохранителей. Об этом сообщает проект «Белорусский силовик».
Белорусские силовики подарили комику Останину мясорубку. Обложка © «Белорусский силовик»
«После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении.
Напомним, Артемий Останин после шутки про инвалида, лишившегося ног на СВО, нарвался на проверку, по итогам которой стал фигурантом уголовного дела. Комик пытался покинуть Россию, однако его задержали. На допросе он успел принести извинения. СК попросил суд арестовать юмориста.
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