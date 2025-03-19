Белорусские силовики подарили мясорубку комику Останину, ляпнувшему шутку про изувеченного бойца СВО

Комик Артемий Останин, который поглумился над бойцами СВО, а потом попытался сбежать через Белоруссию, получил в подарок мясорубку от республиканских правоохранителей. Об этом сообщает проект «Белорусский силовик».

«После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении.