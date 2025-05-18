Деньги, пенсия, льготы: Всё, что нужно знать участникам СВО о поддержке Соцфонда в 2025-м

Социальный фонд России (СФР) оказывает масштабную поддержку участникам СВО и их семьям. В 2025 году бойцам доступны важные пенсионные и социальные льготы. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Пенсионные бонусы: Год службы в зоне СВО засчитывается как два в страховой стаж. За каждый такой год начисляется вдвое больше пенсионных баллов (3,6). Участие в спецоперации также приближает досрочный выход на пенсию по стажу на два года.

Основные выплаты: Ветеранам боевых действий положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 4 582 рубля. Герои России получают 98 194 рубля ЕДВ. Набор соцуслуг (НСУ) стоит 1 728 рублей, его можно получить деньгами.

Поддержка семей мобилизованных: Беременным жёнам – 42 665 рублей единовременно. На ребёнка – 18 285 рублей ежемесячно. Доходы мобилизованного не учитываются при назначении единого пособия на детей и беременным.

Пенсии по инвалидности: Участникам СВО с инвалидностью назначается государственная пенсия. При военной травме: I группа – 26 472 рубля, II группа – 22 060, III группа – 15 442. При заболевании на службе: I группа – 22 060, II группа – 17 648, III группа – 13 236. Возможна одновременная выплата страховой и государственной пенсии.

Дополнительные выплаты при инвалидности: Помимо пенсии, есть ежемесячные социальные выплаты. При военной травме: I группа – 24 076, II группа – 12 038, III группа – 4 815. При заболевании – 7 605 рублей.

Реабилитация: СФР бесплатно предоставляет ветеранам СВО с инвалидностью технические средства реабилитации.

Все суммы актуальны на 2025 год и ежегодно индексируются.