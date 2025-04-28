«Непростая задача»: В России разработают единый стандарт помощи бойцам СВО по приказу Путина
Путин поручил Совету законодателей создать единые стандарты поддержки бойцов СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом использовать необходимо лучшие практики, которые уже показали свою эффективность в отдельных регионах страны. Такое поручение глава государства дал во время встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
«Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача. Регионы-то разные, естественно, но тем не менее стремиться к этому нужно», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер уверенно заявил, что в органах власти нашей страны с каждым годом будет появляться всё больше ветеранов, которые приняли участие в боевых действиях. Активную поддержку солдатам в этом сможет также оказать программа «Время героев».
Ранее Life.ru рассказал, что Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Условия будут действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Именно на это период Россия останавливает все боевые действия на территории Украины. Ответный приказ со стороны Незалежной ещё не был продемонстрирован, однако глава государства призвал Киев к взаимному соблюдению режима.