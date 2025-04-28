«‎Непростая задача»: В России разработают единый стандарт помощи бойцам СВО по приказу Путина

Президент России Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом использовать необходимо лучшие практики, которые уже показали свою эффективность в отдельных регионах страны. Такое поручение глава государства дал во время встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача. Регионы-то разные, естественно, но тем не менее стремиться к этому нужно», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер уверенно заявил, что в органах власти нашей страны с каждым годом будет появляться всё больше ветеранов, которые приняли участие в боевых действиях. Активную поддержку солдатам в этом сможет также оказать программа «Время героев».