Дума обсудит возможность продления срока действия результатов ЕГЭ для призывников

Срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО могут продлить. Как сообщает РИА «Новости», данный проект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже завтра, 8 июля.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного ЕГЭ по истории для тех, кто собирается поступать в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Это предложение было озвучено на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, где обсуждались важные аспекты образовательной политики.