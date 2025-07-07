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7 июля, 19:03

Дума обсудит возможность продления срока действия результатов ЕГЭ для призывников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО могут продлить. Как сообщает РИА «Новости», данный проект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже завтра, 8 июля.

«Пленарное заседание 8 июля ... О продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО – второе чтение», — сказал собеседник агентства.

Предлагаемые изменения в статью 70 ФЗ «Об образовании» направлены на обеспечение равных возможностей для военнослужащих. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ. По мнению ряда политиков, это позволит тем, кто отдал долг Родине, продолжить образование без необходимости повторно сдавать экзамены, что представляется вполне справедливым.
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Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного ЕГЭ по истории для тех, кто собирается поступать в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Это предложение было озвучено на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, где обсуждались важные аспекты образовательной политики.

Юлия Сафиулина
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