«‎Твоё дело останется!» ‎Восхитивший Путина учитель – солдат СВО погиб на боевом задании

Учитель основ безопасности жизнедеятельности и выпускник «Мастерской новых медиа» Геннадий Старунов погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он принимал участие в заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) в мае этого года и общался с президентом Владимиром Путиным. О гибели воина сообщил генеральный директор РСВ и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Старунов прибыл на заседание практически с линии боевого соприкосновения, находясь в отпуске. Он рассказал главе государства о своем блоге «Фронтовые заметки» и предложил создать систему подготовки для солдат СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ. Путин поинтересовался, как долго Старунов служит в зоне СВО, на что тот ответил, что с октября 2022 года. Президент отметил важность работы учителя не только на передовой, но и его общественной деятельности.

Бетин рассказал, что 16 июля президент дал поручение о создании предложенной преподавателем системы, и РСВ совместно с РАНХиГС начнёт её разработку.

«Геннадий, твоя идея будет реализована. Ты ушёл, но твоё дело останется — как память о человеке, который думал не только о сегодняшнем дне, но и о будущем тех, кто сейчас на передовой. Там, где память — смерти нет», — написал гендиректор президентской платформы в своём телеграм-канале.