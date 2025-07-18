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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 08:15
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На СВО погиб актёр Тобольского драмтеатра Константин Орлов

Обложка © Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова

Обложка © Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова

В зоне СВО погиб 53-летний актёр Константин Орлов. Об этом сообщили в Тобольском драматическом театре, которому артист отдал более 25 лет жизни и сыграл около 60 ролей.

Орлов без страха и сомнений принял решение отправиться на спецоперацию — для его близких такое решение стало шоком. Погиб артист 7 июля. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Это невосполнимая утрата для театра и всего региона... Его актёрский талант на полную мощь раскрылся именно в Тобольском драмтеатре, где он служил 25 лет. В разные годы Константин Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях», написано в группе учреждения VK.

Церемония прощания состоится 18 июля в ритуальном зале Тобольска с 13:00 до 13:30. Отпевание пройдёт в 14:00 в часовне на Алемасовском кладбище, там Орлова похоронят с воинскими почестями.

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А ранее в зоне СВО погиб актёр Вадим Алфёров, он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Артист подписал контракт в октябре 2024 года и проходил службу в мотострелковом полку в Курской области, где получил позывной Артист.

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Мария Любицкая
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