На СВО погиб актёр Тобольского драмтеатра Константин Орлов

В зоне СВО погиб 53-летний актёр Константин Орлов. Об этом сообщили в Тобольском драматическом театре, которому артист отдал более 25 лет жизни и сыграл около 60 ролей.

Орлов без страха и сомнений принял решение отправиться на спецоперацию — для его близких такое решение стало шоком. Погиб артист 7 июля. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Это невосполнимая утрата для театра и всего региона... Его актёрский талант на полную мощь раскрылся именно в Тобольском драмтеатре, где он служил 25 лет. В разные годы Константин Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях», — написано в группе учреждения VK.

Церемония прощания состоится 18 июля в ритуальном зале Тобольска с 13:00 до 13:30. Отпевание пройдёт в 14:00 в часовне на Алемасовском кладбище, там Орлова похоронят с воинскими почестями.