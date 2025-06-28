Актёр Вадим Алфёров из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО
Вадим Алфёров. Обложка © VK / Детский драматический театр «На Неве»
Актер Вадим Алфёров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне СВО. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.Ру» со ссылкой на данные военкомата.
Согласно опубликованной информации, Алфёров подписал контракт с ВС РФ в октябре 2024 года и служил в мотострелковом полку в Курской области под позывным «Артист». 28 ноября 2024 года он пропал без вести в Суджанском районе, а 7 мая 2025 года было произведено опознание.
57-летний актёр, выпускник Дальневосточной академии искусств, был похоронен на Южном кладбище. За свою карьеру он сыграл в таких популярных сериалах как «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Первый отдел», где появился в последний раз перед мобилизацией.
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