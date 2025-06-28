Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 16:07

Актёр Вадим Алфёров из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Вадим Алфёров. Обложка © VK / Детский драматический театр «На Неве»

Вадим Алфёров. Обложка © VK / Детский драматический театр «На Неве»

Актер Вадим Алфёров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне СВО. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.Ру» со ссылкой на данные военкомата.

Согласно опубликованной информации, Алфёров подписал контракт с ВС РФ в октябре 2024 года и служил в мотострелковом полку в Курской области под позывным «Артист». 28 ноября 2024 года он пропал без вести в Суджанском районе, а 7 мая 2025 года было произведено опознание.

57-летний актёр, выпускник Дальневосточной академии искусств, был похоронен на Южном кладбище. За свою карьеру он сыграл в таких популярных сериалах как «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Первый отдел», где появился в последний раз перед мобилизацией.

Кровь на форме бойца СВО помогла установить его родство с дочкой. Она получит орден за погибшего папу
Кровь на форме бойца СВО помогла установить его родство с дочкой. Она получит орден за погибшего папу

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии в Курской области, где при попытке спасти раненую ударом дрона ВСУ девочку погиб 23-летний студент Илия Гукежев, которого награждал медалью «За спасение погибавших» президент РФ Владимир Путин. БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, проезжавшему мимо дома молодого человека. В салоне находилась семья с детьми — четверо из них получили ранения. Илия выбежал на улицу и отнёс одну из пострадавших девочек в дом, чтобы помочь ей, но второй беспилотник ударил по зданию. Гукежев и девочка не выжили.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar