Башкирский чиновник погиб при выполнении боевого задания на СВО

Стало известно о гибели Айдара Загирова, заместителя главы администрации Учалинского района в Башкирии. Он получил смертельное ранение во время специальной военной операции (СВО). Информацию о его смерти сообщил глава района Руслан Гилязетдинов в своём посте в «ВКонтакте».

Гилязетдинов подчеркнул, что Загиров был настоящим профессионалом и смелым человеком. Он добровольно подписал контракт с Минобороны России, чтобы служить на фронте. Гилязетдинов выразил поддержку семье Загирова и сообщил, что прощание с ним прошло 9 июля в Учалинской филармонии.