Башкирский чиновник погиб при выполнении боевого задания на СВО
Замглавы Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на СВО
Айдар Загиров. Обложка © VK/Руслан Гилязетдинов
Стало известно о гибели Айдара Загирова, заместителя главы администрации Учалинского района в Башкирии. Он получил смертельное ранение во время специальной военной операции (СВО). Информацию о его смерти сообщил глава района Руслан Гилязетдинов в своём посте в «ВКонтакте».
Гилязетдинов подчеркнул, что Загиров был настоящим профессионалом и смелым человеком. Он добровольно подписал контракт с Минобороны России, чтобы служить на фронте. Гилязетдинов выразил поддержку семье Загирова и сообщил, что прощание с ним прошло 9 июля в Учалинской филармонии.
Ранее сообщалось, что актёр Вадим Алфёров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне спецоперации. В октябре 2024 года он заключил контракт с МО и служил в мотострелковом полку в Курской области под позывным Артист. 28 ноября 2024 года он пропал без вести в районе Суджи, а 7 мая 2025 года его тело опознали.