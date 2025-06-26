В Башкирии выплату за погибшего бойца СВО смогут получить воспитавшие его лица

В Башкирии расширили перечень получателей «гробовых» выплат для семей погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания республики, пишет ТАСС. Теперь право на единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей получат не только близкие родственники, но и лица, воспитывавшие бойца не менее пяти лет до его совершеннолетия.

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв пояснил, что инициатива призвана устранить правовую несправедливость, поскольку ранее фактические воспитатели без официального статуса не могли претендовать на компенсацию.

«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию», — отметил Толкачёв.

По данным издания, изменения в законе позволят поддержать тех, кто внёс значительный вклад в жизнь погибшего военнослужащего, но не был связан с ним формальными родственными узами.