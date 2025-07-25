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25 июля, 07:59

В ЦКБ «Рубин» раскрыли, как Россия ответит на подводные беспилотники НАТО

Глава Рубина Вильнит: РФ имеет ответ на строящиеся в НАТО подводные БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aisylu13

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aisylu13

На британской верфи в Плимуте недавно продемонстрировали экспериментальный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), предназначенный для борьбы с субмаринами, диверсионных операций и разведывательной деятельности. Этот 12-метровый беспилотник «Excalibur» был разработан и создан компанией MSubs. Какие перспективы он имеет и что могут предложить российские инженеры в качестве ответа, объяснил генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.

По его словам, в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге уже давно, учитывая разработки западных конкурентов, активно развивают свои собственные навыки и технологии в области морской робототехники. Уже более полутора десятилетий специалисты разрабатывают АНПА, средства коммуникации и наблюдения, а также системы поддержки.

«Это как сверхлёгкие аппараты массой в несколько килограммов, так и тяжёлые, и сверхтяжёлые, чья масса измеряется тоннами. Аппараты, создаваемые нашим конструкторским бюро, по своим техническим характеристикам отвечают современным требованиям», — пояснил Вильнит в беседе с RG.ru.

По его словам, бюро занимается проектированием и строительством морских робототехнических комплексов для широкого спектра задач. Работа конструкторов не остаётся безрезультатной, и все значимые разработки находят своё применение в различных проектах.

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А ранее Life.ru писал, что подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» официально пополнила состав ВМФ РФ. Она оснащена передовыми системами шумоподавления и считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире.

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Дарья Нарыкова
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