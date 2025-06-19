National Interest: «Тихое оружие» Путина спущено на воду
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Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» официально пополнила состав Военно-морского флота России 11 июня 2025 года, сообщает The National Interest. Субмарина успешно прошла все этапы испытаний и теперь находится в распоряжении военных.
Как отмечает издание, «Якутск» оснащена передовыми системами шумоподавления и считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире. Благодаря чрезвычайно низкой акустической сигнатуре лодки этого типа получили в ВМС США прозвище «Чёрная дыра».
«Созданная легендарным ЦКБ «Рубин», серия «Варшавянка» известна своей скрытностью и высокими боевыми характеристиками», — говорится в публикации, которую цитируют наши коллеги из «ИноСМИ».
Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» — новейшая дизель-электрическая субмарина. Разработанная Центральным конструкторским бюро «Рубин», она отличается сверхнизкой шумностью благодаря современным системам шумоподавления, за что получила прозвище «Чёрная дыра» от ВМС США. «Якутск» предназначена для ведения скрытных операций, патрулирования и уничтожения надводных и подводных целей, оснащена торпедами и крылатыми ракетами «Калибр».