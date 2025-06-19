National Interest: «Тихое оружие» Путина спущено на воду

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» официально пополнила состав Военно-морского флота России 11 июня 2025 года, сообщает The National Interest. Субмарина успешно прошла все этапы испытаний и теперь находится в распоряжении военных.

Как отмечает издание, «Якутск» оснащена передовыми системами шумоподавления и считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире. Благодаря чрезвычайно низкой акустической сигнатуре лодки этого типа получили в ВМС США прозвище «Чёрная дыра».

«Созданная легендарным ЦКБ «Рубин», серия «Варшавянка» известна своей скрытностью и высокими боевыми характеристиками», — говорится в публикации, которую цитируют наши коллеги из «ИноСМИ».