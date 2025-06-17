Подводный шпион: Экспериментальная субмарина США десятилетиями следила за Россией

Американская экспериментальная атомная подводная лодка NR-1 Nerwin, находившаяся на вооружении с 1969 по 2008 год, на протяжении десятилетий шпионила за Россией, оставаясь незамеченной Москвой. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отмечает, что NR-1 Nerwin была самой маленькой субмариной Военно-морских сил США, занимая промежуточное положение между батискафом и подводной лодкой. Эта мини-субмарина была разработана не для боевых действий, а для тайных глубоководных исследований, подъёма грузов с морского дна и шпионских миссий.

С водоизмещением всего 400 тонн NR-1 имела выдвижные колёса для передвижения по морскому дну, три четырёхдюймовых смотровых окна для наблюдения и манипулятор для работы с подводными объектами. Глубина погружения не превышала 1000 метров, а численность экипажа составляла от 10 до 13 человек.

Большинство миссий NR-1 остаются засекреченными, однако известно, что среди них была прослушка советских подводных кабелей связи. Несмотря на отсутствие подробностей, отчёты предполагают, что NR-1 проводила операции по подъёму затонувшей советской военной техники и сбору разведданных, что способствовало стратегическому преимуществу США.