Российская ядерная торпеда «Посейдон» навела ужас способностью догнать любой корабль в мире

Российские ядерные торпеды «Посейдон», устанавливаемые на атомной подводной лодке «Белгород», способны опередить по скорости любой корабль. Об этом сообщает издание 19FortyFive. Как утверждается в публикации, торпеды легко обставят авианосную группу США или даже ударят по прибрежным городам.

«Белгород» оснащён шестью торпедами «Посейдон» с ядерной боеголовкой. Считается, что торпеды «Посейдон» относятся к семейству торпед, которые могут быть оптимизированы для поражения нескольких целей, таких как американские авианосные ударные группы или прибрежные города», — сказано в тексте.

Такие торпеды, продолжает автор статьи, имеют почти неограниченную дальность удара и высокую скорость, что даёт неоспоримые преимущества в морских боях и не даёт уйти кораблям противника. Издание также похвалило саму субмарину «Белгород», которая эксплуатируется с 2019 года. Хотя характеристики подлодки засекречены, однако её преимущества очевидны, отмечается в публикации.