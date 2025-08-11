Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 13:23

Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные сбили неизвестный украинский беспилотник в зоне спецоперации. Как сообщает Минобороны РФ, дрон имел нестандартную конструкцию с двумя парами крыльев, но его тип не установлен.

Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что работу выполнили специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства — «Рубикон». Вместе с неизвестным объектом отряд уничтожил целый ряд украинских дронов, включая разведывательные Galka, «Фурии», «Горы» и «Лелеки». Вместе с тем сбиты ударные аппараты «Домахи», разведывательные Vector и Darts, польские FlyEye, а также корректировщик высокоточных ударов Shark. По данным ведомства, российские системы ПВО продолжают эффективно противодействовать украинским беспилотникам.

Русских асов на Су-34 сняли на видео во время сброса авиабомбы на логово ВСУ
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли высокоточный удар по позициям ВСУ в Сумской области. В результате атаки с применением ударного БПЛА «Герань-2» была полностью уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300В под Ворожбой. Уничтожение ЗРК С-300В представляет собой значительный успех российских войск. Эти комплексы являются одними из наиболее эффективных в украинской системе ПВО. Потеря такой установки существенно ослабляет возможности ВСУ на фронте.

Юлия Сафиулина
