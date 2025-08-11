Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

Российские военные сбили неизвестный украинский беспилотник в зоне спецоперации. Как сообщает Минобороны РФ, дрон имел нестандартную конструкцию с двумя парами крыльев, но его тип не установлен.

Отмечается, что работу выполнили специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства — «Рубикон». Вместе с неизвестным объектом отряд уничтожил целый ряд украинских дронов, включая разведывательные Galka, «Фурии», «Горы» и «Лелеки». Вместе с тем сбиты ударные аппараты «Домахи», разведывательные Vector и Darts, польские FlyEye, а также корректировщик высокоточных ударов Shark. По данным ведомства, российские системы ПВО продолжают эффективно противодействовать украинским беспилотникам.