Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные сбили неизвестный украинский беспилотник в зоне спецоперации. Как сообщает Минобороны РФ, дрон имел нестандартную конструкцию с двумя парами крыльев, но его тип не установлен.
Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Отмечается, что работу выполнили специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства — «Рубикон». Вместе с неизвестным объектом отряд уничтожил целый ряд украинских дронов, включая разведывательные Galka, «Фурии», «Горы» и «Лелеки». Вместе с тем сбиты ударные аппараты «Домахи», разведывательные Vector и Darts, польские FlyEye, а также корректировщик высокоточных ударов Shark. По данным ведомства, российские системы ПВО продолжают эффективно противодействовать украинским беспилотникам.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли высокоточный удар по позициям ВСУ в Сумской области. В результате атаки с применением ударного БПЛА «Герань-2» была полностью уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300В под Ворожбой. Уничтожение ЗРК С-300В представляет собой значительный успех российских войск. Эти комплексы являются одними из наиболее эффективных в украинской системе ПВО. Потеря такой установки существенно ослабляет возможности ВСУ на фронте.