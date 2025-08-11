Встреча Путина и Трампа
11 августа, 05:52

ВС РФ уничтожили ключевой объект ПВО ВСУ в Сумской области

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Российские военные нанесли высокоточный удар по позициям ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате атаки с применением ударного БПЛА «Герань-2» была полностью уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300В под Ворожбой.

В военном ведомстве предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и ликвидацию важного объекта украинской ПВО.

Уничтожение ЗРК С-300В представляет собой значительный успех российских войск. Эти комплексы являются одними из наиболее эффективных в украинской системе ПВО. Потеря такой установки существенно ослабляет возможности ВСУ на фронте.

Пушилин рассказал об активном наступлении ВС РФ в районе Великой Новосёлки

Ранее сообщалось, что украинские подразделения, находящиеся к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР, были окружены российскими войсками. Этот населённый пункт является стратегически важным для украинских сил, поскольку он служит одним из ключевых центров на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Кроме того, его значение велико для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него осуществлялось снабжение Авдеевки и населённых пунктов, расположенных западнее.

Алиса Хуссаин
