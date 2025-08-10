Пушилин рассказал об активном наступлении ВС РФ в районе Великой Новосёлки

Российские войска активизировали наступление в районе Великой Новосёлки (ДНР), улучшая свои позиции и усиливая давление на украинские формирования. Данное заявление сделал глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале

По его словам, на данном участке фронта подразделения бойцов демонстрируют значительный прогресс в продвижении вперёд. Однако противник продолжает предпринимать попытки контратак, несмотря на усиливающееся наступление. Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но наши военнослужащие методично продолжают выполнять поставленные боевые задачи, укрепляя свои позиции на этом стратегически важном направлении.

«Великоновосёлковское направление — наши подразделения ведут активное наступление, растёт давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник всё же пытается ещё контратаковать», — отметил Пушилин.