Боец Купол: ВС РФ берут в клещи военных ВСУ в районе Красноармейска
Украинские подразделения к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР оказались в окружении российских войск. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель командира роты 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным Купол.
«Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи», — объяснил офицер.
Этот населенный пункт играет ключевую роль для украинских сил, являясь одним из основных центров на линии фронта в ДНР. Он также имеет большое значение для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него обеспечивалось снабжение Авдеевки и населённых пунктов к западу от неё. Кроме того, эта транспортная артерия, наряду с Изюмом, жизненно необходима для поддержания группировок ВСУ на северо-западе ДНР.
Ранее в отчёте по итогам июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия столкнулась с заметными трудностями на трёх ключевых направлениях фронта. Он особо отметил, что крайне непростая ситуация наблюдается на Красноармейском (Покровском), Добропольском и Новопавловском участках боевых действий.