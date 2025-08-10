Украинские подразделения к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР оказались в окружении российских войск. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель командира роты 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным Купол.

Ранее в отчёте по итогам июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия столкнулась с заметными трудностями на трёх ключевых направлениях фронта. Он особо отметил, что крайне непростая ситуация наблюдается на Красноармейском (Покровском), Добропольском и Новопавловском участках боевых действий.