Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:18

Российские войска берут ВСУ в клещи в районе Красноармейска

Боец Купол: ВС РФ берут в клещи военных ВСУ в районе Красноармейска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские подразделения к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР оказались в окружении российских войск. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель командира роты 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным Купол.

«Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи», — объяснил офицер.

Этот населенный пункт играет ключевую роль для украинских сил, являясь одним из основных центров на линии фронта в ДНР. Он также имеет большое значение для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него обеспечивалось снабжение Авдеевки и населённых пунктов к западу от неё. Кроме того, эта транспортная артерия, наряду с Изюмом, жизненно необходима для поддержания группировок ВСУ на северо-западе ДНР.
Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс
Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс

Ранее в отчёте по итогам июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия столкнулась с заметными трудностями на трёх ключевых направлениях фронта. Он особо отметил, что крайне непростая ситуация наблюдается на Красноармейском (Покровском), Добропольском и Новопавловском участках боевых действий.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar