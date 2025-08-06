Главком ВСУ назвал участки фронта с самой тяжёлой обстановкой

На трёх участках фронта для украинской армии сложилась непростая обстановка. Об этом проинформировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по итогам деятельности армии в июле.

Сырский отметил, что самая тревожная ситуация в настоящее время сложилась на Красноармейском (Покровском), Добропольском (на северо-западе ДНР) и Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) направлениях.