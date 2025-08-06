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6 августа, 07:47

Главком ВСУ назвал участки фронта с самой тяжёлой обстановкой

Сырский: Сложная ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

На трёх участках фронта для украинской армии сложилась непростая обстановка. Об этом проинформировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по итогам деятельности армии в июле.

Сырский отметил, что самая тревожная ситуация в настоящее время сложилась на Красноармейском (Покровском), Добропольском (на северо-западе ДНР) и Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) направлениях.

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Ранее сообщалось, что украинские войска выводят подразделения из села Новосёловка, отходя вглубь Днепропетровской области. Населённый пункт имеет особую важность для ВС РФ.

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Ольга Сливченко
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