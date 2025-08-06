Главком ВСУ назвал участки фронта с самой тяжёлой обстановкой
Сырский: Сложная ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском направлении
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На трёх участках фронта для украинской армии сложилась непростая обстановка. Об этом проинформировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по итогам деятельности армии в июле.
Сырский отметил, что самая тревожная ситуация в настоящее время сложилась на Красноармейском (Покровском), Добропольском (на северо-западе ДНР) и Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) направлениях.
Ранее сообщалось, что украинские войска выводят подразделения из села Новосёловка, отходя вглубь Днепропетровской области. Населённый пункт имеет особую важность для ВС РФ.