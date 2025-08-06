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Регион
6 августа, 06:06

Солдаты ВСУ покидают позиции в стратегически важном селе в Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ бегут с позиций в Новосёловке вглубь Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские подразделения покидают Новосёловку, отступая дальше в Днепропетровскую область. Об этом проинформировали российские силовые структуры.

«Противник отступает из Новосёловки вглубь Днепропетровской области», — сообщили представители спецслужб ТАСС.

Силовики подчеркнули, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших логистических пунктов на данном отрезке фронта.

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Ранее британский журналист сообщил, что общие потери украинских Вооружённых сил за период конфликта достигли почти двух миллионов человек. Несмотря на понимание неизбежного увеличения этих цифр, Киев продолжает бросать на передовую необученных бойцов.

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Ольга Сливченко
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