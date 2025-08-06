Солдаты ВСУ покидают позиции в стратегически важном селе в Днепропетровской области

Украинские подразделения покидают Новосёловку, отступая дальше в Днепропетровскую область. Об этом проинформировали российские силовые структуры.

«Противник отступает из Новосёловки вглубь Днепропетровской области», — сообщили представители спецслужб ТАСС.

Силовики подчеркнули, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших логистических пунктов на данном отрезке фронта.