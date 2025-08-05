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Регион
5 августа, 06:59

«Неадекватное командование подразделений»: ВСУ массово отказываются идти в бой под Сумами

ТАСС: Военные ВСУ в Юнаковке отказываются наступать из-за больших потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Украинские бойцы из 225-го штурмового полка и 156-й механизированной бригады отказываются идти в наступление под Юнаковкой в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го ошп и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений», — рассказали в силовых структурах.

Особенно тяжёлые потери несёт 225-й полк, ранее участвовавший во вторжении на территорию Курской области. Сейчас его подразделения вместе с бойцами 156-й бригады отказались выполнять приказы в районе Юнаковки, которая считается важным логистическим узлом ВСУ. Продвижение российских войск в этом районе продолжается. При этом, несмотря на снижение интенсивности контратак, украинская сторона всё ещё пытается пробить правый фланг российских бойцов в районе Новоконстантиновки.

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Ранее в район Юнаковки украинское командование перебросило спецназ 144-го центра Сил специальных операций. Бойцы ССО уже понесли потери. В соцсетях также сообщалось об уничтожении младшего сержанта Василия Фетько, служившего в этом подразделении.

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Милена Скрипальщикова
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