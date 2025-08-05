«Неадекватное командование подразделений»: ВСУ массово отказываются идти в бой под Сумами
ТАСС: Военные ВСУ в Юнаковке отказываются наступать из-за больших потерь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet
Украинские бойцы из 225-го штурмового полка и 156-й механизированной бригады отказываются идти в наступление под Юнаковкой в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го ошп и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений», — рассказали в силовых структурах.
Особенно тяжёлые потери несёт 225-й полк, ранее участвовавший во вторжении на территорию Курской области. Сейчас его подразделения вместе с бойцами 156-й бригады отказались выполнять приказы в районе Юнаковки, которая считается важным логистическим узлом ВСУ. Продвижение российских войск в этом районе продолжается. При этом, несмотря на снижение интенсивности контратак, украинская сторона всё ещё пытается пробить правый фланг российских бойцов в районе Новоконстантиновки.
Ранее в район Юнаковки украинское командование перебросило спецназ 144-го центра Сил специальных операций. Бойцы ССО уже понесли потери. В соцсетях также сообщалось об уничтожении младшего сержанта Василия Фетько, служившего в этом подразделении.