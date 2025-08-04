ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло

Собеседник агентства сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать спецназ в район Юнаковки, где замечена деятельность 144-го центра ССО ВСУ. По его данным, подразделения сил специальных операций Украины несут потери. Также он упомянул о сообщениях в соцсетях, согласно которым в Сумской области был уничтожен младший сержант ССО Василий Фетько.