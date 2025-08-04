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Регион
4 августа, 05:25

ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло

ТАСС: 144-й центр спецназа ВСУ замечен в районе Юнаковки Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинские силы перебросили спецназ 144-го центра ССО в район Юнаковки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

Собеседник агентства сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать спецназ в район Юнаковки, где замечена деятельность 144-го центра ССО ВСУ. По его данным, подразделения сил специальных операций Украины несут потери. Также он упомянул о сообщениях в соцсетях, согласно которым в Сумской области был уничтожен младший сержант ССО Василий Фетько.

«Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ. Согласно сообщениям из соцсетей, в Сумской области ликвидирован младший сержант ССО Фетько Василий», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков ВСУ, передислоцированных с других участков фронта.

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Ранее сообщалось, что украинское командование стягивает наиболее боеспособные части на Сумское направление. В район перебрасывают элитные подразделения ВСУ, оснащённые натовской техникой и вооружением. Такое перераспределение сил может ослабить оборону ВСУ на других участках фронта. Этим уже воспользовались российские войска: теперь у ВС РФ появились возможности для развития наступления в направлении Николаевки и Красного.

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Алиса Хуссаин
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