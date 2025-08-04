Силовики через WhatsApp узнали данные главы управления СБУ по Сумской области
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Российские силовые структуры получили персональные данные Олега Красношапки, начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области.
«Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включёнными функциями», — приводит комментарий источника ТАСС.
По информации силовиков, в камере железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве Красношапка хранит ячейку. Это позволяет ему расплачиваться со своими подчинёнными в главном офисе СБУ. Ранее, до назначения на текущую должность, он занимался борьбой с коррупцией, но вместо этого способствовал её распространению. Сейчас Красношапка теряет авторитет в Сумской области. Местные чиновники направляют доносы, обходя районного начальника и обращаясь напрямую к главе службы Василию Малюку.
Напомним, что в конце июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек. Согласно новому закону, численность ведомства в мирное время вырастет с 27 тысяч до 37 тысяч человек. При военном положении она увеличится с 31 тысячи до 41 тысячи.