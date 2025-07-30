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Регион
30 июля, 13:36

Зеленский нацелил СБУ на российский теневой флот

Зеленский подписал закон о санкциях против российского теневого флота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил закон, который обязывает Службу безопасности Украины бороться с так называемым «теневым флотом» России. Документ предусматривает введение санкций против судов, участвующих в поставках нефти и оружия.

«СБУ должна выявлять и противодействовать российским судам, действия которых угрожают нацбезопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в документе.

Законопроект направлен на борьбу с судами и воздушными судами, якобы задействованными в теневой транспортировке энергоресурсов, военного снаряжения и техники. Теперь СБУ официально наделена обязанностью отслеживать такую активность и применять соответствующие меры. Речь идёт о попытке ограничить обход санкционного давления со стороны Запада и перехватить потоки, которые Киев считает частью теневой логистики Москвы.

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Ранее Зеленский также подписал указ о санкциях против более 90 российских компаний, занимающихся добычей редких и редкоземельных металлов — материалов, критически важных для производства электроники, систем наведения и беспилотников. В Киеве подчёркивают, что цель — ослабить военный потенциал России путём давления на ключевые отрасли.

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Милена Скрипальщикова
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