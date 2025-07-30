Зеленский нацелил СБУ на российский теневой флот

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил закон, который обязывает Службу безопасности Украины бороться с так называемым «теневым флотом» России. Документ предусматривает введение санкций против судов, участвующих в поставках нефти и оружия.

«СБУ должна выявлять и противодействовать российским судам, действия которых угрожают нацбезопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в документе.

Законопроект направлен на борьбу с судами и воздушными судами, якобы задействованными в теневой транспортировке энергоресурсов, военного снаряжения и техники. Теперь СБУ официально наделена обязанностью отслеживать такую активность и применять соответствующие меры. Речь идёт о попытке ограничить обход санкционного давления со стороны Запада и перехватить потоки, которые Киев считает частью теневой логистики Москвы.