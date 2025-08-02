Военкор объяснил, как взятие Часова Яра поможет Армии России на СВО

Освобождение Часова Яра в ДНР позволило Армии России открыть себе дорогу к двум другим важным населённым пунктам: Николаевке и Красному. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный корреспондент Станислав Обищенко.

В дальнейшем, по его словам, ВС РФ смогут решить ещё одну боевую задачу в рамках СВО. После взятия двух высот у нас появится возможность беспрепятственно атаковать дронами Константиновку. Военкор отметил, что этот город является важным логистическим центром ВСУ.