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Регион
2 августа, 10:54

Военкор объяснил, как взятие Часова Яра поможет Армии России на СВО

Военкор Обищенко: Взятие Часова Яра позволит ВС РФ идти к Николаевке и Красному

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Освобождение Часова Яра в ДНР позволило Армии России открыть себе дорогу к двум другим важным населённым пунктам: Николаевке и Красному. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный корреспондент Станислав Обищенко.

В дальнейшем, по его словам, ВС РФ смогут решить ещё одну боевую задачу в рамках СВО. После взятия двух высот у нас появится возможность беспрепятственно атаковать дронами Константиновку. Военкор отметил, что этот город является важным логистическим центром ВСУ.

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Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Фактически ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее, Владимир Зеленский не признаёт факт потери Часова Яра. Однако президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.

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Борис Эльфанд
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