Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 15:05

«Элитные» батальоны ВСУ стремительно идут под Сумы на броневиках НАТО

ВСУ стягивают резервы с натовской артиллерией в Сумскую область со всего фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Киев набирает самые подготовленные подразделения по всему фронту, чтобы отправить их в Сумскую область. В бой пойдёт элита ВСУ, напичканная оружием и техникой Североатлантического альянса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — сообщили силовики.

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил Украины
Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил Украины

Российская армия может этим воспользоваться, ведь на других направлениях сопротивления станет меньше. Недавно ВС РФ освободили Часов Яр, что, по словам военкоров, даёт нашим военнослужащим простор для наступления в сторону Николаевки и Красного.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar