«Элитные» батальоны ВСУ стремительно идут под Сумы на броневиках НАТО
ВСУ стягивают резервы с натовской артиллерией в Сумскую область со всего фронта
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Киев набирает самые подготовленные подразделения по всему фронту, чтобы отправить их в Сумскую область. В бой пойдёт элита ВСУ, напичканная оружием и техникой Североатлантического альянса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.
«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — сообщили силовики.
Российская армия может этим воспользоваться, ведь на других направлениях сопротивления станет меньше. Недавно ВС РФ освободили Часов Яр, что, по словам военкоров, даёт нашим военнослужащим простор для наступления в сторону Николаевки и Красного.