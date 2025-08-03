Киев набирает самые подготовленные подразделения по всему фронту, чтобы отправить их в Сумскую область. В бой пойдёт элита ВСУ, напичканная оружием и техникой Североатлантического альянса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — сообщили силовики.