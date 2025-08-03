Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 13:01

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил Украины

Анатолий Кривоножко стал командующим Воздушных сил ВСУ

Анатолий Кривоножко. Обложка © Wikipedia / ArmyInform

Анатолий Кривоножко. Обложка © Wikipedia / ArmyInform

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен командующим Воздушных сил Украины. Данное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооружённых Сил Украины», — сказал он.

Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарём Совбеза
Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарём Совбеза

До этого стало известно, что Верховная Рада приняла решение назначить на пост министра обороны Украины экс-премьера Дениса Шмыгаля. В своем выступлении он заявил, что знает «о некоторых случаях бусификации, но мобилизация на Украине проходит по плану». Он пообещал обеспечить всех солдат, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу ведомства.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar