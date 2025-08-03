Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил Украины

До этого стало известно, что Верховная Рада приняла решение назначить на пост министра обороны Украины экс-премьера Дениса Шмыгаля. В своем выступлении он заявил, что знает «о некоторых случаях бусификации, но мобилизация на Украине проходит по плану». Он пообещал обеспечить всех солдат, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу ведомства.