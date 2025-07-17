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17 июля, 13:23

Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны Украины

Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Верховная рада назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны Украины.

Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны Украины. Видео © «Страна.ua»

В своем выступлении он заявил, что знает «о некоторых случаях бусификации, но мобилизация на Украине проходит по плану». Он пообещал обеспечить всех солдат, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу ведомства, пишет издание «Страна».

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Напомним, перестановки инициированы президентом Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации» с целью укрепления экономики и поддержки граждан. Место Шмыгаля во главе кабмина Украины заняла Юлия Свириденко. Также она представила состав нового правительства. В него вошёл, в частности, экс-глава МИД Алексей Кулеба (он стал вице-премьером, министром развития инфраструктуры и территорий).

Александра Вишнякова
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