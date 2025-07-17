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Регион
17 июля, 12:23

Рада Украины утвердила новый состав кабмина с Кулебой в составе

Рада Украины проголосовала за новый состав кабмина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная Рада Украины на заседании 17 июля утвердила новый состав Кабинета министров, предложенный новым премьер-министром Юлией Свириденко.

В правительство вошли как действующие министры, так и новые лица. Среди ключевых фигур: Михаил Фёдоров (первый вице-премьер, министр цифровой трансформации), Алексей Кулеба (вице-премьер, министр развития инфраструктуры и территорий), Денис Шмыгаль (министр обороны) и Тарас Качка (вице-премьер по евроинтеграции).

Перестановки инициированы президентом Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации» с целью укрепления экономики и поддержки граждан. Свириденко заявила, что приоритеты нового Кабмина — развитие экономики, поддержка населения и наращивание производства вооружений. Программа действий правительства будет представлена в ближайшее время.

Рада назначила Юлию Свириденко премьером Украины
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Оксана Попова
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