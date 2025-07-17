Рада Украины утвердила новый состав кабмина с Кулебой в составе

В правительство вошли как действующие министры, так и новые лица. Среди ключевых фигур: Михаил Фёдоров (первый вице-премьер, министр цифровой трансформации), Алексей Кулеба (вице-премьер, министр развития инфраструктуры и территорий), Денис Шмыгаль (министр обороны) и Тарас Качка (вице-премьер по евроинтеграции).