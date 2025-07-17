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17 июля, 10:41

Шмыгаль — в Минобороны и возвращение Кулебы: Появился список нового украинского правительства

В список кабмина нового премьера вошли Шмыгаль и экс-глава МИД Кулеба

Обложка © ТАСС / AP /Efrem Lukatsky, DPA / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / AP /Efrem Lukatsky, DPA / Kay Nietfeld

Верховная Рада Украины получила список Кабинета министров, предложенный новым премьер-министром Юлией Свириденко. Новый состав правительства включает как действующих министров, так и новых лиц.

Согласно информации, опубликованной советником Офиса Президента Украины Сергеем Лещенко и другими источниками, в новый Кабинет министров вошли следующие кандидаты:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр, министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль — министр обороны.

Назначение нового состава правительства произошло на фоне заявлений Владимира Зеленского о необходимости «ощутимой управленческой трансформации» для оптимизации работы государственного аппарата и усиления экономического потенциала страны.

Свириденко подчеркнула, что приоритеты нового правительства включают укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки граждан и масштабирование производства отечественного вооружения. Ожидается, что в ближайшее время новый Кабинет министров представит детальную программу действий.

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Напомним, Свириденко сменила на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь возглавит Минобороны Украины вместо Рустема Умерова. Украинские СМИ связывают нового премьера с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Оксана Попова
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