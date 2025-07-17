Шмыгаль — в Минобороны и возвращение Кулебы: Появился список нового украинского правительства

Верховная Рада Украины получила список Кабинета министров, предложенный новым премьер-министром Юлией Свириденко. Новый состав правительства включает как действующих министров, так и новых лиц.

Согласно информации, опубликованной советником Офиса Президента Украины Сергеем Лещенко и другими источниками, в новый Кабинет министров вошли следующие кандидаты:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины; Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба — вице-премьер-министр, министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Матвей Бедный — министр молодежи и спорта; Герман Галущенко — министр юстиции; Светлана Гринчук — министр энергетики; Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины; Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов; Игорь Клименко — министр внутренних дел; Оксен Лисовой — министр образования и науки; Виктор Ляшко — министр здравоохранения; Сергей Марченко — министр финансов; Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Денис Шмыгаль — министр обороны.

Назначение нового состава правительства произошло на фоне заявлений Владимира Зеленского о необходимости «ощутимой управленческой трансформации» для оптимизации работы государственного аппарата и усиления экономического потенциала страны.