Шмыгаль — в Минобороны и возвращение Кулебы: Появился список нового украинского правительства
В список кабмина нового премьера вошли Шмыгаль и экс-глава МИД Кулеба
Обложка © ТАСС / AP /Efrem Lukatsky, DPA / Kay Nietfeld
Верховная Рада Украины получила список Кабинета министров, предложенный новым премьер-министром Юлией Свириденко. Новый состав правительства включает как действующих министров, так и новых лиц.
Согласно информации, опубликованной советником Офиса Президента Украины Сергеем Лещенко и другими источниками, в новый Кабинет министров вошли следующие кандидаты:
Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации;
Алексей Кулеба — вице-премьер-министр, министр развития инфраструктуры и территорий;
Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко — министр юстиции;
Светлана Гринчук — министр энергетики;
Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
Игорь Клименко — министр внутренних дел;
Оксен Лисовой — министр образования и науки;
Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
Сергей Марченко — министр финансов;
Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
Денис Шмыгаль — министр обороны.
Назначение нового состава правительства произошло на фоне заявлений Владимира Зеленского о необходимости «ощутимой управленческой трансформации» для оптимизации работы государственного аппарата и усиления экономического потенциала страны.
Свириденко подчеркнула, что приоритеты нового правительства включают укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки граждан и масштабирование производства отечественного вооружения. Ожидается, что в ближайшее время новый Кабинет министров представит детальную программу действий.
Напомним, Свириденко сменила на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь возглавит Минобороны Украины вместо Рустема Умерова. Украинские СМИ связывают нового премьера с главой ОПУ Андреем Ермаком.