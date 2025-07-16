Скандальная биография Свириденко: брат бежал от мобилизации, а она продала ресурсы США Владимир Зеленский меняет правительство Украины. На пост премьера прочат Юлию Свириденко. Её судьба — это череда странных совпадений: быстрый взлёт при Ермаке, брат в Лондоне и подписание соглашения, выгодного США. Что стоит за её назначением — в материале Life.ru. 16 июля, 10:54 Пока ещё первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. Вероятно, он станет новым министром обороны. Его место займёт Юлия Свириденко. Владимир Зеленский уже провёл с ней встречу и сделал соответствующее предложение.

— Провёл встречу с первой вице-премьером Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договорённостей с европейскими и американскими партнёрами по поддержке Украины, достигнутых в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать всё, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества, — рассказал он в социальных сетях.

Биография Юлии Свириденко: от Чернигова до премьерства. Где её брат и чем занимается муж?

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Её отец был главой местного отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в областной администрации. Будущая премьер-министр долго не задержалась в родном городе и переехала в столицу, где окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности». На такой выбор, вероятно, повлиял отец, и не факт, что для неё не было приготовлено место. На этом её учёба не закончилась. В 2016–2017 годах получала новые знания в Германии и Швеции.

Есть у Юлии Свириденко брат Виталий. Он является главой Черниговской областной федерации стрельбы. Как оказалось, молодой человек уехал в Лондон учиться и не вернулся на Украину. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая напомнила, что он подпадает под мобилизацию, вероятно, поэтому и не хочет на родину.

Свириденко замужем за бизнесменом Сергеем Дерлеменко. В активе мужа будущего премьер-министра ООО «ДКС-Групп» и ООО «ДИТЕЛ». Эти компании работают в сфере IT. У Юлии и Сергея есть дочь София.

Юлия Свириденко — новый премьер Украины. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Как Юлия Свириденко стала премьером Украины: карьера от советницы до главы правительства

Ещё в 2015 году Свириденко начала работу в Черниговской областной государственной администрации в должности советника главы региона. Уже через три года Свириденко стала исполняющей обязанности председателя Администрации Черниговской области. После этого она была уволена и работала в различных бизнес-проектах, но и этот этап продлился недолго. В 2019 году власть на Украине изменилась, и Свириденко была приглашена на должность замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 21 декабря 2020 года покинула Минэкономики и перешла в Офис президента Украины.

Юлия Свириденко и Андрей Ермак: кто на самом деле управляет Украиной?

11 февраля 2020 года Офис президента Украины возглавил Андрей Ермак. 22 декабря Юлия Свириденко стала его заместителем. В Киеве считают, что они до сих пор работают сообща.

— Всё равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он напрямую и без прокси мог бы стать действительно сильным премьером, — считает нардеп Безуглая, добавив, что Ермак побоялся занять эту должность, поэтому «укрылся за женской фигурой».

Схожее мнение выразил и бывший украинский парламентарий Олег Царёв.

— Очевидно, что Ермак усиливает свою вертикаль, — рассказал Life.ru Царёв, — Шмыгаль полностью лоялен к Ермаку, но он хочет оставить на его месте ещё более лояльного человека — Свириденко.

В том, что Свириденко продвинул Ермак, не сомневается ещё один бывший нардеп Владимир Олейник.

— Внутри страны кабинетом министров управлял, а сейчас будет ещё лучше управлять, конечно, Ермак. Он, по сути, теневой премьер. Без его и Зеленского согласия ни одно постановление не будет принято, — считает экс-депутат.

Свириденко считается ставленницей Андрея Ермака. Фото © ТАСС / ЕРА

Сделка США и Украины по ресурсам: как Свириденко подписала спорный договор

30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым. Этим документом киевский режим лишил украинцев ресурсов, принадлежащих им по конституции, но украинские чиновники расхвалили сделку.

— Мы нашли способ, как быть партнёрами, к чему Украина шла очень долго. То есть быть не просто страной, которую Соединённые Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, интересной Соединённым Штатам, интересной на перспективу, — заявил Андрей Ермак.

Юлия Свириденко, будучи в должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины, как раз и подписала документ, выгодный в первую очередь США. Но до этого ещё был меморандум, который и дал старт сдаче украинских ресурсов.

— Украина и Соединённые Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам, — рассказала Свириденко.

Мантра о выгоде для «наших народов» повторяется до сих, несмотря на то, что Украина теряет из-за наступления ВС РФ то, что должно была отдать американцам в пользование. Но сама подпись Свириденко может говорить о том, что в Вашингтоне одобряют такого кандидата на главу правительства киевского режима.

Авторы Даниил Черных