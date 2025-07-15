Премьер-министр Украины подал в отставку
Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Обложка © Правительство Украины
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке со своего поста. Документ он опубликовал в соцсетях, поблагодарив Владимира Зеленского и бойцов ВСУ.
Фото © Телеграм / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», – сказано в заявлении за подписью главы украинского кабмина от 15 июля 2025 года.
Политик написал, что благодарит военных, которые «держат фронт», за защиту Украины, а Зеленского – за доверие. Он также обратился со словами благодарности к своему бывшему коллективу за неустанный труд для родины.
Ожидается, что после увольнения Шмыгаль возглавит Министерство обороны Незалежной. Такие планы раскрыл Владимир Зеленский. Действующего министра обороны Рустема Умерова, который также возглавляет делегацию Киева на переговорах с Россией, планируют назначить послом в США. Шмыгаля же может сменить первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, которую украинские СМИ связывают с главой Офиса Андреем Ермаком.