Премьер-министр Украины подал в отставку

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке со своего поста. Документ он опубликовал в соцсетях, поблагодарив Владимира Зеленского и бойцов ВСУ.

Фото © Телеграм / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», – сказано в заявлении за подписью главы украинского кабмина от 15 июля 2025 года.