«Ермак усиливает вертикаль»: Царёв связал кадровые перестановки в Киеве с переделом власти

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак может пытаться усилить свою команду — с этим и связаны очередные кадровые перестановки в украинском правительстве. Об этом Life.ru рассказал экс-депутат Рады Олег Царёв.

Очевидно, что Ермак усиливает свою вертикаль. Дело в том, что у команды Ермака есть несколько противоборствующих лагерей. Это Арахамия, Буданов* и Чернышов, против которого было возбуждено уголовное дело. Чернышов имел доступ к Трампу, Зеленскому, дружил с его женой, приходил на праздники и мог доносить Зеленскому ту информацию, которую считал необходимой.

Что касается премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, то, по словам Царёва, он был вынужден выстраивать отношения с «директором парламента» Давидом Арахамией. Последний умеет собирать депутатов, решать их личные вопросы, обращаться с ними к Шмыгалю. Поэтому Шмыгаль и Арахамия выстроили отношения, пояснил Царёв. А вот у Арахамии и главы ГУР Украины Кирилла Буданова* нарисовался серьёзный конфликт с Ермаком, ведь именно они организовали негативные статьи про него на Западе, продолжил Царёв.