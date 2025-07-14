«Ермак усиливает вертикаль»: Царёв связал кадровые перестановки в Киеве с переделом власти
Олег Царёв: Перестановками в кабмине Украины Ермак пытается усилить позиции
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак может пытаться усилить свою команду — с этим и связаны очередные кадровые перестановки в украинском правительстве. Об этом Life.ru рассказал экс-депутат Рады Олег Царёв.
Очевидно, что Ермак усиливает свою вертикаль. Дело в том, что у команды Ермака есть несколько противоборствующих лагерей. Это Арахамия, Буданов* и Чернышов, против которого было возбуждено уголовное дело. Чернышов имел доступ к Трампу, Зеленскому, дружил с его женой, приходил на праздники и мог доносить Зеленскому ту информацию, которую считал необходимой.
Что касается премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, то, по словам Царёва, он был вынужден выстраивать отношения с «директором парламента» Давидом Арахамией. Последний умеет собирать депутатов, решать их личные вопросы, обращаться с ними к Шмыгалю. Поэтому Шмыгаль и Арахамия выстроили отношения, пояснил Царёв. А вот у Арахамии и главы ГУР Украины Кирилла Буданова* нарисовался серьёзный конфликт с Ермаком, ведь именно они организовали негативные статьи про него на Западе, продолжил Царёв.
«Шмыгаль полностью лоялен к Ермаку, но он хочет оставить на его месте ещё более лояльного человека — Свириденко [Юлия Свириденко — вице-премьер Украины]», — добавил он.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и обновить его работу. В Раде не исключают, что готовящийся покинуть свой пост премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет назначен новым министром обороны, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров станет послом в США. Кроме того, в новой структуре кабинета будет ликвидировано Министерство национального единства, возглавляемое Алексеем Чернышовым. Обновлённый украинский кабмин приступит к работе уже в четверг.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.