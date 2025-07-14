На Украине объявили дату смены правительства
Суспильне: Обновлённый украинский кабмин приступит к работе в четверг
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Состав украинского кабмина обновится в четверг. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на депутатов из партии «Слуга народа».
Как говорят нардепы, в среду проголосуют за отставку нынешнего правительства во главе с Денисом Шмыгалем, а в четверг будут назначены новые министры и премьер.
«Слуги народа» пока не озвучили кандидатов, однако ранее завесу тайны приоткрыл депутат Рады Железняк. По его словам, глава Министерства обороны Украины Умеров станет послом в США, а его пост займёт нынешний премьер-министр Шмыгаль. Место главы кабмина Владимир Зеленский хочет отдать вице-премьеру Свириденко.