На Украине объявили дату смены правительства

Состав украинского кабмина обновится в четверг. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на депутатов из партии «Слуга народа».

Как говорят нардепы, в среду проголосуют за отставку нынешнего правительства во главе с Денисом Шмыгалем, а в четверг будут назначены новые министры и премьер.