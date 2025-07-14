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Регион
14 июля, 14:48

На Украине объявили дату смены правительства

Суспильне: Обновлённый украинский кабмин приступит к работе в четверг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Состав украинского кабмина обновится в четверг. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на депутатов из партии «Слуга народа».

Как говорят нардепы, в среду проголосуют за отставку нынешнего правительства во главе с Денисом Шмыгалем, а в четверг будут назначены новые министры и премьер.

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«Слуги народа» пока не озвучили кандидатов, однако ранее завесу тайны приоткрыл депутат Рады Железняк. По его словам, глава Министерства обороны Украины Умеров станет послом в США, а его пост займёт нынешний премьер-министр Шмыгаль. Место главы кабмина Владимир Зеленский хочет отдать вице-премьеру Свириденко.

Владимир Озеров
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