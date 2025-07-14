Брата Юлии Свириденко обвинили в позорном бегстве с Украины
Безуглая: Брат Свириденко уехал на учебу в Лондон во время войны и не вернулся
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Брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил стать премьер-министром, уехал учиться в Лондон во время войны и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.
Он занимает должность главы Черниговской областной федерации стрельбы и по своему возрасту подлежит мобилизации.
Напомним, Зеленский сменил главу правительства, предложив должность премьер-министра Юлии Свириденко, занимавшей ранее пост первого вице-премьера, вместо действующего премьера Дениса Шмыгаля. Экс-комик выразил надежду на то, что Свириденко сможет существенно реформировать работу правительства и в скором времени представит программу его действий.