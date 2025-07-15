Экс-депутат Рады объяснил отставку Шмыгаля и раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени

Выборы на Украине неизбежны, в том числе президентские, у Владимира Зеленского просто нет альтернативы. Кабинет министров играет ключевую роль в избирательном процессе, являясь значимым источником как финансовых, так и административных возможностей. При этом бывший премьер Денис Шмыгаль не принадлежит полностью ни к команде Зеленского, ни к команде главы его офиса Андрея Ермака, что создаёт определённую динамику в распределении влияния. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя отставку Шмыгаля.

Дело в том, что Шмыгаль был назначен с должности одного из руководителей крупнейшего энергетического предприятия, принадлежащего Ренату Ахметову. И бог знает, куда качнётся сам Ренат Ахметов. Это же не первые уже президентские выборы. Они понимают, что необходимо избрать такого премьера, который подписывал бы постановления, не рассуждая. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

Он пояснил, что 114-я статья Конституции прописывает процедуру так, что кандидатуру премьера должна рассмотреть партия или фракция, которая большинство составляет в парламенте. И понятно, что во время рассмотрения изучаются различные программы и предварительно заключается договор.

«Если вы меня поддержите, я буду делать то, что я вам обещал, а вы мне поддержку законодательными органами». А тут Зеленский, а потом эту кандидатуру они подают Зеленскому. И Зеленский направляет её, если согласится, на представление в парламент уже в целом. А Зеленский сам говорит: «Я хочу, чтобы вы были премьером». Точка. А хочет это фракция или не хочет? Хотя в Украине не президентско-парламентская форма правления, а парламентско-президентская. То есть надо спрашивать у депутатов», — отметил наш собеседник.

Ранее высказывались предположения о возможном назначении Шмыгаля на должность министра обороны. Он выразил благодарность Зеленскому за совместную работу и открывающиеся перспективы. Стоит отметить, что как премьер-министр, так и министр обороны имеют доступ к финансовым ресурсам и источник этих средств не играет решающей роли. Иными словами, с точки зрения доступа к финансам должность не имеет особого значения.