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Регион
14 июля, 15:27

«Спрятался за женщину»: В Раде назвали фактического премьера Украины

Безуглая: Ермак будет фактическим премьером при новом назначении Свириденко

Обложка © ТАСС/Jose Luis Magana

Обложка © ТАСС/Jose Luis Magana

В украинском парламенте депутат Марьяна Безуглая выразила мнение, что назначение нынешнего вице-премьера на должность главы Кабинета Министров приведёт к тому, что реальное управление страной будет сосредоточено в руках Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.

«Всё равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — высказалась политик в соцсетях.

Она также прокомментировала предложение Зеленского назначить Юлию Свириденко на пост премьер-министра, напомнив, что это право Верховной Рады по Конституции Украины.

Безуглая утверждает, что Ермак «побоялся занять должность самостоятельно и укрылся за женской фигурой». Она также подчеркнула, что его официальное назначение на пост премьер-министра лишь формально закрепило бы его и без того значительное влияние.

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Напомним, что 14 июля Владимир Зеленский провёл встречу с первым вице-премьером Юлией Свириденко, на которой она доложила о выполнении договорённостей с международными партнёрами по поддержке Украины. Зеленский предложил ей стать премьером, заявив, что это начало изменений в исполнительной власти страны.

Анастасия Никонорова
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