«Спрятался за женщину»: В Раде назвали фактического премьера Украины

В украинском парламенте депутат Марьяна Безуглая выразила мнение, что назначение нынешнего вице-премьера на должность главы Кабинета Министров приведёт к тому, что реальное управление страной будет сосредоточено в руках Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.

«Всё равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — высказалась политик в соцсетях.

Она также прокомментировала предложение Зеленского назначить Юлию Свириденко на пост премьер-министра, напомнив, что это право Верховной Рады по Конституции Украины.

Безуглая утверждает, что Ермак «побоялся занять должность самостоятельно и укрылся за женской фигурой». Она также подчеркнула, что его официальное назначение на пост премьер-министра лишь формально закрепило бы его и без того значительное влияние.