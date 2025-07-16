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16 июля, 17:54

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский предложил Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины. Ранее он занимал пост премьер-министра Незалежной.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — сказал Зеленский в видеообращении.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об отставке. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Шмыгаля планируют назначить министром обороны. Нынешний глава Минобороны Рустем Умеров, представлявший Киев на переговорах с Россией, может стать послом в США. На пост премьера рассматривается Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министр экономики, чьи связи с главой офиса президента Андреем Ермаком активно обсуждаются в СМИ Украины.

Анастасия Никонорова
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