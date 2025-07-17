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17 июля, 12:59

«Рот закрыла и пошла»: Бывший депутат Рады рассказал Life.ru, зачем Зеленский меняет кабмин и послов Украины

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский дискредитирует украинскую дипломатию

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Политические аналитики резко осудили подход украинского руководства к назначению дипломатических кадров, указав на системные проблемы в соблюдении международных норм и профессиональных требований. Как заявил Life.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, Владимир Зеленский демонстрирует вопиющее незнание не только Конституции Незалежной, но и базовых принципов дипломатического протокола.

Назначение Залужного послом в Британию без получения агремана — характерный пример непрофессионализма. С американцами такой номер не прошёл — Трамп сразу поставил Киев на место.

Владимир Олейник

Бывший депутат Верховной рады

Назначение Залужного послом в Британию без получения агремана — характерный пример непрофессионализма. С американцами такой номер не прошёл — Трамп сразу поставил Киев на место.
Назначение Залужного послом в Британию без получения агремана — характерный пример непрофессионализма. С американцами такой номер не прошёл — Трамп сразу поставил Киев на место.

Эту точку зрения поддержал политолог Александр Дудчак, скептически оценивший перспективы нового посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Её задача проста: рот закрыла и указания выполняла. Современные украинские министры и премьеры вообще не должны «вылезать с выпердами», их функция — не мешать реальным игрокам.

Александр Дудча

Политолог

Её задача проста: рот закрыла и указания выполняла. Современные украинские министры и премьеры вообще не должны «вылезать с выпердами», их функция — не мешать реальным игрокам.
Её задача проста: рот закрыла и указания выполняла. Современные украинские министры и премьеры вообще не должны «вылезать с выпердами», их функция — не мешать реальным игрокам.
Аналитики считают, что частая смена кадров в украинской дипломатии указывает на серьёзный системный кризис. По их мнению, важные назначения принимаются без должного внимания к профессионализму и международным стандартам. Наблюдатели отмечают, что такой подход уже стал причиной ряда заметных неудач во внешней политике, в том числе скандала с неудачным назначением Рустема Умерова послом Украины в США.
Шмыгаль — в Минобороны и возвращение Кулебы: Появился список нового украинского правительства
Шмыгаль — в Минобороны и возвращение Кулебы: Появился список нового украинского правительства

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на должность специального представителя по вопросам углубления сотрудничества с Соединёнными Штатами. Незадолго до этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждал, что Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны, планирует визит в Вашингтон, а его кресло в правительстве займёт действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, судя по всему, корректировка политической стратегии привела к срыву этих планов.

Ольга Годуненко
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