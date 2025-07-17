Политические аналитики резко осудили подход украинского руководства к назначению дипломатических кадров, указав на системные проблемы в соблюдении международных норм и профессиональных требований. Как заявил Life.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, Владимир Зеленский демонстрирует вопиющее незнание не только Конституции Незалежной, но и базовых принципов дипломатического протокола.

Назначение Залужного послом в Британию без получения агремана — характерный пример непрофессионализма. С американцами такой номер не прошёл — Трамп сразу поставил Киев на место.

Её задача проста: рот закрыла и указания выполняла. Современные украинские министры и премьеры вообще не должны «вылезать с выпердами», их функция — не мешать реальным игрокам.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на должность специального представителя по вопросам углубления сотрудничества с Соединёнными Штатами. Незадолго до этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждал, что Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны, планирует визит в Вашингтон, а его кресло в правительстве займёт действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, судя по всему, корректировка политической стратегии привела к срыву этих планов.