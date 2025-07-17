Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Стефанишина назначена спецпредставителем Зеленского по связям с США
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами.
«В этом статусе Ольга будет работать над тем, чтобы Украина не теряла темп в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые согласования её кандидатуры на пост посла Украины в США», — пояснил глава государства.
Ещё недавно депутат Верховной рады Ярослав Железняк уверял, что министр обороны Рустем Умеров готовится к поездке в Вашингтон, а его место в правительстве займёт премьер Денис Шмыгаль. Однако изменение политического курса, похоже, нарушило эти планы. Тем временем в Киеве обсуждается масштабная перестройка кабинета министров. В частности, под вопросом оказалось существование Министерства национального единства: его главу Алексея Чернышова обвиняют в коррупции. Хотя суд отказался отстранить чиновника, его скорое увольнение считается практически решённым делом.