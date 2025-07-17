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17 июля, 10:29

Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США

Стефанишина назначена спецпредставителем Зеленского по связям с США

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами.

«В этом статусе Ольга будет работать над тем, чтобы Украина не теряла темп в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые согласования её кандидатуры на пост посла Украины в США», — пояснил глава государства.

Вашингтон не согласовал? Умеров остался без посольства США
Вашингтон не согласовал? Умеров остался без посольства США

Ещё недавно депутат Верховной рады Ярослав Железняк уверял, что министр обороны Рустем Умеров готовится к поездке в Вашингтон, а его место в правительстве займёт премьер Денис Шмыгаль. Однако изменение политического курса, похоже, нарушило эти планы. Тем временем в Киеве обсуждается масштабная перестройка кабинета министров. В частности, под вопросом оказалось существование Министерства национального единства: его главу Алексея Чернышова обвиняют в коррупции. Хотя суд отказался отстранить чиновника, его скорое увольнение считается практически решённым делом.

Марина Фещенко
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