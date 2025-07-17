Вашингтон не согласовал? Умеров остался без посольства США
РБК-Украина: Умеров не станет послом Украины в США, должность займёт Стефанишина
Обложка © ТАСС / Andreea Alexandru, Александр Рюмин
Вашингтон не одобрил кандидатуру и.о. министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США. По данным «РБК-Украина», он продолжит работать в стране и возглавит переговорную группу в диалоге с Москвой.
«Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона», — утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Новым претендентом на посольский пост теперь называют вице-премьера Ольгу Стефанишину. Киев ожидает официальной реакции от американской стороны по её кандидатуре. Железняк также в своём сообщении уточнил, что Умеров, скорее всего, перейдёт в аппарат СНБО.
Ещё недавно депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Умеров вот-вот отправится в Вашингтон, а его кресло министра обороны займёт Денис Шмыгаль. Однако смена курса, похоже, спутала все планы. Параллельно в Киеве готовятся к реструктуризации кабмина: планируется ликвидация Министерства национального единства, главу которого Алексея Чернышова обвиняют в коррупции. Несмотря на отказ суда снять его с поста, его увольнение теперь считается делом времени.