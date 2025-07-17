Вашингтон не согласовал? Умеров остался без посольства США

Вашингтон не одобрил кандидатуру и.о. министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США. По данным «РБК-Украина», он продолжит работать в стране и возглавит переговорную группу в диалоге с Москвой.

«Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона», — утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Новым претендентом на посольский пост теперь называют вице-премьера Ольгу Стефанишину. Киев ожидает официальной реакции от американской стороны по её кандидатуре. Железняк также в своём сообщении уточнил, что Умеров, скорее всего, перейдёт в аппарат СНБО.