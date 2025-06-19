В Раде заявили, что Умеров отказался явиться для отчёта

Министр обороны Украины Рустем Умеров не явился в Верховную раду для отчёта о проблемах с фортификационными сооружениями. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Министра обороны не будет сегодня по вызову Рады, <...> по фортификациям», — сказал он. По данным украинского парламента, Умерова вызвали 18 июня для объяснения ситуации со строительством укреплений, которое неоднократно становилось причиной скандалов.

Железняк также сообщил, что министр энергетики Герман Галущенко отказался от выступления в парламенте. По словам депутата, чиновник избегает доклада о неудачах своего ведомства.