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Регион
19 июня, 09:56

В Раде заявили, что Умеров отказался явиться для отчёта

Депутат Рады Железняк: Умеров не приехал в Раду для отчёта о фортификациях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Министр обороны Украины Рустем Умеров не явился в Верховную раду для отчёта о проблемах с фортификационными сооружениями. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Министра обороны не будет сегодня по вызову Рады, <...> по фортификациям», — сказал он. По данным украинского парламента, Умерова вызвали 18 июня для объяснения ситуации со строительством укреплений, которое неоднократно становилось причиной скандалов.

Железняк также сообщил, что министр энергетики Герман Галущенко отказался от выступления в парламенте. По словам депутата, чиновник избегает доклада о неудачах своего ведомства.

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Ранее в Раде раскритиковали строительство фортификаций в Сумской области. Там отметили, что строительство оборонительных укреплений в регионе украинскими военными проходило в крайне сложных условиях: в спешке и под непрекращающимся огнём ВС РФ. Параллельно с этим, ВСУ получили приказ об отходе из Курской области.

Александра Мышляева
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