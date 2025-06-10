«Должен мазать лоб зелёнкой»: Умерову напомнили об убитом киевском переговорщике после беседы с Мединским

Российский военный корреспондент Александр Коц напомнил министру обороны Украины Рустему Умерову о судьбе члена первой переговорной группы Киева Дениса Киреева, которого убили в машине СБУ. Накануне глава переговорщиков РФ Владимир Мединский рассказал о своей беседе с Киреевым. Об этом он высказался в своём Telegram-канале.

Коц обратил внимание на интервью Мединского и напомнил, что помощник президента РФ полтора часа разговаривал с Умеровым 2 июня перед началом второго раунда российско-украинских переговоров. Военкор посоветовал министру обороны Украины ходить с осторожностью.

«Умеров уже должен мазать лоб зелёнкой. На его месте я бы теперь ходил оглядываясь», — дал совет Коц в своём телеграм-канале.