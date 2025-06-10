«Должен мазать лоб зелёнкой»: Умерову напомнили об убитом киевском переговорщике после беседы с Мединским
Коц: Умеров может повторить судьбу убитого Киреева после встречи с Мединским
Рустем Умеров. Обложка © ТАСС/ OLIVIER MATTHYS
Российский военный корреспондент Александр Коц напомнил министру обороны Украины Рустему Умерову о судьбе члена первой переговорной группы Киева Дениса Киреева, которого убили в машине СБУ. Накануне глава переговорщиков РФ Владимир Мединский рассказал о своей беседе с Киреевым. Об этом он высказался в своём Telegram-канале.
Коц обратил внимание на интервью Мединского и напомнил, что помощник президента РФ полтора часа разговаривал с Умеровым 2 июня перед началом второго раунда российско-украинских переговоров. Военкор посоветовал министру обороны Украины ходить с осторожностью.
«Умеров уже должен мазать лоб зелёнкой. На его месте я бы теперь ходил оглядываясь», — дал совет Коц в своём телеграм-канале.
Ранее в интервью Владимир Мединский отметил различия между украинскими делегациями на переговорах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах. Он указал, что в 2022 году они выглядели независимыми, а в 2025-м — заметно нервничали и постоянно оглядывались друг на друга.