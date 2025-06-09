Мединский раскрыл разницу между украинской делегацией образца 2022 года и 2025-го
Мединский: Делегация Киева на переговорах в 2022 году была более самостоятельной
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины в 2022 году. Фото © МИД Белоруссии
Украинская делегация на переговорах в 2022 году выглядела более самостоятельной и свободной, чем в 2025-м. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.
«В прошлый раз они были боле самостоятельны и свободны. Они мне немного напоминают топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией. Какие-то решения они могут принимать, но принципиальные — для этого надо посовещаться с советом директоров», — рассказал Мединский.
Также, по его словам, представители Киева стали нервными и «всё время смотрят друг на друга», как будто следят.
Напомним, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах и в 2022 году, и в 2025-м. 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд диалога между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Первая часть наших бойцов уже вернулась из плена ВСУ.