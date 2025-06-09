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Регион
9 июня, 14:57

Мединский раскрыл разницу между украинской делегацией образца 2022 года и 2025-го

Мединский: Делегация Киева на переговорах в 2022 году была более самостоятельной

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины в 2022 году. Фото © МИД Белоруссии

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины в 2022 году. Фото © МИД Белоруссии

Украинская делегация на переговорах в 2022 году выглядела более самостоятельной и свободной, чем в 2025-м. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский в эфире шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

«В прошлый раз они были боле самостоятельны и свободны. Они мне немного напоминают топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией. Какие-то решения они могут принимать, но принципиальные — для этого надо посовещаться с советом директоров», — рассказал Мединский.

Также, по его словам, представители Киева стали нервными и «всё время смотрят друг на друга», как будто следят.

Мединский: Украина могла подписать мирный договор ещё 28 февраля 2022 года
Мединский: Украина могла подписать мирный договор ещё 28 февраля 2022 года

Напомним, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах и в 2022 году, и в 2025-м. 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд диалога между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Первая часть наших бойцов уже вернулась из плена ВСУ.

Александра Вишнякова
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