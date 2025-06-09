ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 15:16

«Все видели»: Мединский рассказал о разговоре с украинским переговорщиком, убитым в машине СБУ

Мединский в 2022 году общался с делегатом Украины Киреевым перед его убийством

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский в 2022 году около 15 минут общался с украинским делегатом Денисом Киреевым, который позже был убит в Киеве. Об этом руководитель российских переговорщиков рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу.

Владимир Мединский о разговоре с Киреевым. Видео © Telegram / RT на русском

«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил. Говорили ни о чём, это был просто такой… Всё. И на следующую встречу он не приехал... Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — рассказал Мединский в эфире RT.

Напомним, о смерти Киреева стало известно днём 5 марта 2022 года. Как рассказали в Верховной раде, СБУ заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате силовики ликвидировали его при задержании. В офисе Зеленского тогда утверждали, что убийство Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией. Позже в Киеве признали, что участник переговоров с РФ Денис Киреев был убит в машине СБУ. В феврале 2023 года на Украине заявили, что установили участников кровавого убийства переговорщика с Россией.

Мединский: Зеленский молчал две недели после получения согласованного с РФ договора
Мединский: Зеленский молчал две недели после получения согласованного с РФ договора

Ранее в ходе интервью Владимир Мединский рассказал о разнице между украинскими делегациями в Стамбуле образца 2022 и 2025 годов. По его словам, три года назад переговорщики казались самостоятельными, а теперь кажутся очень нервными и всё время озираются друг на друга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar