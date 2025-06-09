«Все видели»: Мединский рассказал о разговоре с украинским переговорщиком, убитым в машине СБУ
Мединский в 2022 году общался с делегатом Украины Киреевым перед его убийством
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС
Помощник президента России Владимир Мединский в 2022 году около 15 минут общался с украинским делегатом Денисом Киреевым, который позже был убит в Киеве. Об этом руководитель российских переговорщиков рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу.
Владимир Мединский о разговоре с Киреевым. Видео © Telegram / RT на русском
«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил. Говорили ни о чём, это был просто такой… Всё. И на следующую встречу он не приехал... Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — рассказал Мединский в эфире RT.
Напомним, о смерти Киреева стало известно днём 5 марта 2022 года. Как рассказали в Верховной раде, СБУ заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате силовики ликвидировали его при задержании. В офисе Зеленского тогда утверждали, что убийство Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией. Позже в Киеве признали, что участник переговоров с РФ Денис Киреев был убит в машине СБУ. В феврале 2023 года на Украине заявили, что установили участников кровавого убийства переговорщика с Россией.
Ранее в ходе интервью Владимир Мединский рассказал о разнице между украинскими делегациями в Стамбуле образца 2022 и 2025 годов. По его словам, три года назад переговорщики казались самостоятельными, а теперь кажутся очень нервными и всё время озираются друг на друга.