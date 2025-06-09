«Все видели»: Мединский рассказал о разговоре с украинским переговорщиком, убитым в машине СБУ

Помощник президента России Владимир Мединский в 2022 году около 15 минут общался с украинским делегатом Денисом Киреевым, который позже был убит в Киеве. Об этом руководитель российских переговорщиков рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу.

«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил. Говорили ни о чём, это был просто такой… Всё. И на следующую встречу он не приехал... Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — рассказал Мединский в эфире RT.