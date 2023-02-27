На Украине установили участников кровавого убийства переговорщика с Россией в машине СБУ
Следователи на Украине установили причастных к убийству переговорщика с Россией Киреева
Денис Киреев в ходе российско-украинских переговоров в Белоруссии. Фото © Посольство РФ в Белоруссии
Украинские следователи спустя почти год установили группу лиц, причастных к убийству в Киеве в марте прошлого года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие в мирных переговорах с Россией в Белоруссии. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведён ряд других следственных (разыскных) действий", — уточнили в пресс-службе украинской военной прокуратуры.
Несмотря на это, обвинения до сих пор никому предъявлены не были. Это подтвердила и вдова Киреева Ирина. Она не понимает, почему убийц её мужа всё ещё не наказали. Ирина также не верит в то, что Денис был виновен в государственной измене.
Напомним, о смерти Киреева стало известно днём 5 марта 2022 года. Как рассказали в Верховной раде, СБУ заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате силовики ликвидировали его при задержании. Подоляк тогда утверждал, что убийство Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией. Позже глава украинской разведки Буданов признал, что участник переговоров с РФ Денис Киреев был убит в машине СБУ.