На Украине установили участников кровавого убийства переговорщика с Россией в машине СБУ

Украинские следователи спустя почти год установили группу лиц, причастных к убийству в Киеве в марте прошлого года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие в мирных переговорах с Россией в Белоруссии. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведён ряд других следственных (разыскных) действий", — уточнили в пресс-службе украинской военной прокуратуры.