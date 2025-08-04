Украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге»
ТАСС: Боевик ВСУ погиб при съёмках постановочного видео в Сумской области
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В Сумской области в ходе съёмок якобы удачной инсценированной атаки украинских спецназовцев на российские позиции погиб 21-летний младший сержант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Василий Фетько. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых ведомств.
Видео подготовили бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) Украины. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет. При этом украинская сторона заявляет о «перемоге» и якобы нескольких убитых российских солдат.
А ранее в силовых структурах РФ назвали причины сдачи украинских военных в плен. Боевики сдаются из-за «мясных штурмов», на которые их отправляет командование, а также по другим причинам. Солдаты ВСУ готовы сложить оружие, чтобы выжить. В качестве примера была приведена 155 бригада, из которой сбежали 1700 человек.