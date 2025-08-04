Украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге»

В Сумской области в ходе съёмок якобы удачной инсценированной атаки украинских спецназовцев на российские позиции погиб 21-летний младший сержант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Василий Фетько. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых ведомств.

Видео подготовили бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) Украины. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет. При этом украинская сторона заявляет о «перемоге» и якобы нескольких убитых российских солдат.