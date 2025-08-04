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4 августа, 14:29

Западные СМИ обратили внимание на бунт украинцев против «людоловов» из ТЦК

FT: На Украине растёт сопротивление силовой мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

На Украине складывает катастрофическая ситуация с принудительной мобилизацией: всё больше жителей оказывают сопротивление и пытаются отбить мужчин у ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — Прим. Life.ru). Об этом пишет Financial Times.

Издание обращает внимание на огромное количество видеозаписей в социальных сетях, на которых украинцев вылавливают на улицах и насильно увозят в военкоматы, а разгневанные мирные жители пытаются отбить их у «людоловов».

«В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы», — говорится в материале.

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Ранее норвежское издание Steigan уже обращало внимание, что украинцы воспринимают призыв в ВСУ не как патриотический долг, а как тяжёлый приговор — об этом свидетельствуют видео с улиц. При этом в Виннице люди поднялись против ТЦК: столкновения между полицией и протестующими произошли у стадиона «Локомотив», куда военкомы привезли около 100 мужчин. К вечеру к стадиону начали прибывать родственники призывников, которые смогли повредить ворота. В ответ полиция применила слезоточивый газ и провела жёсткие задержания.

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Александра Вишнякова
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