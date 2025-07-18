«Затыкать дыры стариками»: Политолог сравнил мобилизацию на Украине с агонией нацистов
Политолог Прокопишин: Призыв пожилых в ВСУ – признак демографической катастрофы
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Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий призывать на военную службу граждан старше 60 лет. Политолог Ярослав Прокопишин в интервью РИА «ФедералПресс» объяснил причины такого решения.
«Привлечение пожилых людей в армию — это признак демографической катастрофы. Украина испытывает острую нехватку людских резервов на фоне колоссальных боевых и демографических потерь», — заявил эксперт.
По его мнению, официальные данные указывают на потерю примерно 40% трудоспособного населения страны. Он связал это с массовой эмиграцией, гибелью и инвалидностью мужчин, падением рождаемости и экономическим кризисом, усугубляемым зависимостью от иностранной помощи.
Прокопишин отметил, что Украина уже стала «старой» страной: за три десятилетия доля граждан старше 65 лет увеличилась с 12% до 22%, при этом лишь 27% украинцев старше 50 лет остаются экономически активными. Эксперт провёл параллель с ситуацией в Третьем рейхе в последние месяцы его существования, когда в бой отправляли стариков и подростков.
Ранее Владимир Зеленский в 16-й раз призвал Верховную раду продлить военное положение в стране. Таким образом, мероприятия по призыву, проводимые территориальными центрами комплектования, вероятно, будут продолжены, как минимум, до 5 ноября.