Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий призывать на военную службу граждан старше 60 лет. Политолог Ярослав Прокопишин в интервью РИА «ФедералПресс» объяснил причины такого решения.

«Привлечение пожилых людей в армию — это признак демографической катастрофы. Украина испытывает острую нехватку людских резервов на фоне колоссальных боевых и демографических потерь», — заявил эксперт.

По его мнению, официальные данные указывают на потерю примерно 40% трудоспособного населения страны. Он связал это с массовой эмиграцией, гибелью и инвалидностью мужчин, падением рождаемости и экономическим кризисом, усугубляемым зависимостью от иностранной помощи.

Прокопишин отметил, что Украина уже стала «старой» страной: за три десятилетия доля граждан старше 65 лет увеличилась с 12% до 22%, при этом лишь 27% украинцев старше 50 лет остаются экономически активными. Эксперт провёл параллель с ситуацией в Третьем рейхе в последние месяцы его существования, когда в бой отправляли стариков и подростков.